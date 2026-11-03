Мирні консультації за посередництва США: що насправді стоїть за новими переговорами

Дипломатичні контакти щодо можливого врегулювання війни входять у нову фазу активності на тлі заяв про підготовку тристоронніх консультацій за участю США, України та Росії. Водночас є прірва між очікуваннями кожного з учасників діалогу.

Очікувані тристоронні консультації між Україною, США та Росією викликають чимало дискусій щодо реальних намірів сторін. В ефірі 24 Каналу політтехнолог Юрій Подорожній пояснив, які виклики та приховані мотиви несуть такі дипломатичні спроби.

Чому тристоронні консультації викликають скепсис?

Експерт скептично оцінює перспективи досягнення компромісу між учасниками переговорів, оскільки кожен переслідує власну вигоду.

Мені зараз мирний процес нагадує зустріч білого з холодним. От як можна біле з холодним поєднати? У нас одні цілі, у американців інші цілі, у росіян інші цілі. І кожен, хто говорить про мирну угоду, має на увазі своє,

– зазначив політтехнолог Юрій Подорожній.

За його словами, прагнення Вашингтона можуть зводитися до швидкого формального підписання документів, які б дали змогу повернутися до масштабних економічних процесів і торгівлі енергоресурсами.

У чому полягає конфлікт інтересів та завдання ворога?

Політтехнолог звертає увагу на зіткнення цілей усіх трьох учасників процесу. Якщо головний інтерес України полягає у збереженні власного суверенітету, територіальної цілісності та дієвих безпекових гарантіях задля справедливого і тривалого миру, то Вашингтон насамперед орієнтується на швидку політичну стабілізацію та відновлення вигідних глобальних економічних зв'язків. Водночас стратегічні наміри Кремля не мають нічого спільного з компромісом.

Росіяни так і залишили задачу – демонтаж української держави. Їхнє розуміння мирної угоди – це що? Зняття санкцій. Тобто натиснути на Україну таким чином, щоб з них почали знімати санкції. Це значить загнати Україну в пастку мирних угод,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що Україна не має жодного інтересу в сумнівних кулуарних домовленостях, які не гарантують справедливого миру.

Чому головним переговорником України є ЗСУ?

На думку аналітика, реальний важіль впливу на дипломатичній арені формується безпосередньо на полі бою. Саме стійкість української армії визначає позицію держави під час будь-яких міжнародних зустрічей.

У нас є важливий перемовник – Збройні Сили України та головний дипломат нашої держави. І на нього будуть зважати. Це є наша ключова переговорна позиція,

– вважає експерт.

Подорожній застеріг про серйозний ризик: Київ може потрапити в ситуацію, коли його намагатимуться виставити стороною, яка нібито відмовляється від припинення вогню, аби послабити міжнародну підтримку. Проте, наголошує експерт, Київ не прийме будь-які кулуарні домовленості чи заморожування конфлікту на умовах агресора, хоча Москва намагається використати посередництво США винятково для послаблення санкційного зашморгу.

Які є застереження щодо переговорних пасток?

Офіційний Київ неодноразово наголошував на потребі уникнення дипломатичних капканів, які агресор використовує для паузи та перегрупування. Про принципову позицію щодо важливості реальних безпекових гарантій та ризиків псевдомирних пропозицій заявляв і Президент України на офіційному порталі глави держави.

Нагадаємо, що спецпосланець Стів Віткофф анонсував проведення консультацій, про що раніше повідомляв Укрінформ. Очікується, що тристоронні переговори можуть відбутися в Абу-Дабі, про що писало агентство Reuters. Водночас детальніше про останні заяви сторін та сценарії розвитку подій читайте в матеріалі 24 Каналу.