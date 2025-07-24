Умєров озвучив три основні умови України на переговорах у Стамбулі

Україна озвучила російській стороні 3 основні умови під час третього раунду переговорів у Стамбулі, що відбулися 23 липня. Це сприятиме встановленню миру та закінченню війні у нашій державі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави української делегації Рустема Умєрова.

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Які основні умови України на переговорах у Стамбулі?

Рустем Умєров зазначив, що доповів Президенту України Володимиру Зеленському про результати переговорів із російською стороною 23 липня у Стамбулі.

Українська сторона чітко окреслила три ключові пріоритети:

Повне та безумовне припинення вогню , що передбачає припинення всіх ударів по цивільній і критичній інфраструктурі.

, що передбачає припинення всіх ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Організація зустрічі глав держав : президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним за участю лідерів інших країн – президентів США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Українська сторона пропонує провести таку зустріч до кінця серпня з урахуванням важливих часових меж, запропонованих партнерами.

: президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним за участю лідерів інших країн – президентів США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Українська сторона пропонує провести таку зустріч до кінця серпня з урахуванням важливих часових меж, запропонованих партнерами. Продовження гуманітарного треку, що передбачає повернення всіх полонених українців, зокрема цивільних і дітей, незаконно вивезених до Росії.

Україна готова до припинення вогню вже сьогодні. Технічні механізми відомі. Єдина перешкода – відсутність політичного рішення у Кремлі,

– заявив Умєров.

Він також зазначив, що зустріч лідерів – це інструмент, який може розблокувати політичні та безпекові питання. Секретар РНБО запевнив, що Україна та президент Зеленський – готові, але питання – чи готовий Путін сісти за стіл переговорів, не ховаючись за чужими мандатами.

"Ми вдячні партнерам, які підтримують зусилля заради миру – зокрема Туреччині за її активну роль у створенні платформи для діалогу. Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів – до відповідальності, від війни – до рішень", – резюмував Рустем Умєров.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявляв, що на третьому раунді мирних переговорів із Росією українська сторона наполягатиме на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі.