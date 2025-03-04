"У якомусь сенсі він за Путіна": Венс розказав, як Трамп веде перемовини з росіянами

Віцепрезидент США Венс заявив, що Трамп веде переговори з росіянами. І поділився деталями.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Венса Fox News. Також Венс говорив, що Зеленський має долучитися до обговорення деталей, щодо яких США уже спілкуються з росіянами.

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Як Трамп веде перемовини з росіянами

Венс традиційно продовжив хвалити Трампа та захищати його.

Ви маєте визнати, що президент Трамп не просто сприймає все, що йому кажуть росіяни, за істину. Він веде з ними переговори. Є взаємні поступки, діє принцип "довіряй, але перевіряй". Це і є дипломатією,

– сказав він.

І повторив: США та Росія працюють із союзниками над деталями щодо мирного процесу. Тож чекають на Україну. Але щодо Трампа Венс сказав, що той "у якомусь сенсі на боці Путіна".

А от щодо скандалу в Овальному кабінеті висловився так: "Росіянам доведеться від чогось відмовитися. Українцям доведеться від чогось відмовитися. Не можна прийти й сказати: "Дайте гарантії безпеки. Ми навіть не обговоримо, від чого готові відмовитись".

Цікаво, що всі учасники сварки з американського боку почуваються досить комфортно. Окрім Браяна Гленна, який дорікнув Зеленському про костюм. Біля його дому чергує поліція, адже улюбленому репортерові Трампа погрожують.