Переговори України, Росії та США відклали: Зеленський назвав причину

В Україні визнали, що тристоронні перемовини не відбудуться цього тижня, як планувалося. За словами Володимира Зеленського, США перенесли їх.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ. Деталі передає 24 Канал.

Чому відклали новий раунд мирних переговорів?

Судячи із заяви Зеленського, це зробили через війну в Ірані, яка поступово поширилася на Близький Схід.

Переговори планували провести у вівторок-середу в Туреччині. Я тільки що мав розмову з президентом Ердоганом. Для всіх них також на Близькому Сході війна – це виклик, але, тим не менш, всі говорять про те, що діалог щодо закінчення війни в Україні – це важливо і це пріоритет для всіх нас, тому ми готові були їхати в Туреччину,

– розповів гарант.

Зустріч відтермінувала саме американська сторона. Імовірний новий термін – наступний тиждень, тобто з 16 по 22 березня.

"Ми говоримо щодня з американською стороною, Секретар Ради національної безпеки оборони з ними в контакті. Подивимося, яка буде наступна дата", – додав Зеленський.

Також він написав у своєму телеграм-каналі про розмову з Ердоганом.

Президент Туреччини готовий прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Тобто можливе місце проведення перемовин – усе ж Туреччина, але час не відомий.

"Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат. Дякую президенту Ердогану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, готовність Туреччини відіграти роль у гарантуванні морської безпеки в межах Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги українській енергетиці", – написав Зеленський.

Зверніть увагу! Спершу мирні переговори мали відбутися на початку березня в Абу-Дабі (ОАЕ), але цього не сталося через війну на Близькому Сході.

Іран може бути ні до чого