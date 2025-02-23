"Ніс у з*дн*ці диктатора": британський комік Волкер висміяв Трампа

Дональд Трамп фактично звинувачує Україну та її президента у початку війни. Водночас президент США із повагою і симпатією ставиться до воєнного злочинця Владіміра Путіна.

В останніх заявах Трампа прозвучали його закиди на адресу Зеленського, якого він назвав "диктатором без виборів". Британський комік Том Вокер висміяв очільника США, який плазує перед Путіним передає 24 Канал.

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"Найгірший переговірник в історії"

Мережею шириться відео, на якому Вокер глузує з Трампа. Артист ставить запитання, чи може Британія залишатися союзником США, коли вони відкрито використовують кремліську пропаганду.

За словами коміка, Трамп, безумовно, "один із найгірших переговірників в історії політики". Вперше президент США критикує союзника за те, що він не здався армії загарбників, та звинувачує його у початку війни.

Оце так мистецтво угоди. Великий переговірник за дві секунди показав, що повністю підпав під вплив кремлівської риторики. Замість вдавати нейтральність заради Нобелівської премії миру, він одразу виявив ворожість до жертви, а не агресора,

– зазначив Вокер.

Комік пригадав, що один із тих, хто веде переговори із Росією, очільник Пентагону Піт Гегсет, який був ведучим Fox News. Навіщо потрібна міцна оборона, коли здаєшся ворогу вже за місяць на посаді?", – насміхається британець. Він також називає Ілона Маска "песиком" Трампа. Навіть те, що із очільником США поряд найбагатша людина світу не рятує його від того, щоб бути лузером.

Видно, що Трамп не вважає Зеленського дикатором, бо його ніс не в з*дн*ці Зеленського, як це буває зі справжніми дикттороами.

Вокер також нагадав, що під час Другої світової війни у Великій Британії не було виборів 10 років — і це жодним чином не зробило Черчилля диктатором.

Комік зауважив, що Зеленський заборонив не всі опозиційні партії, а лише проросійські. Теж саме стосується медіа.

Окремо він зазначив, що експансія НАТО не є причиною цієї війни. Розширення НАТО біля кордонів Росії припинилося ще у 2004 року.

Том Волкер сміється з Трампа: дивіться відео

Нагадаємо, що Трамп у прямому ефірі погрожував губернаторці-демократці штату Мен, яка відмовилася виконувати його указ.