Він постійно про це говорить: як Путін публічно руйнує репутацію Трампа

Дональд Трамп вкотре прокоментував миротворчі процеси, заявивши, що він незадоволений бомбардуваннями і хоче, щоб Владімір Путін це припинив. Однак, у США продовжують дотримуватися "м'якої дипломатії" щодо Росії.

Без елементів примусу країна-агресорка ніколи не відмовиться від обстрілів України. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Кремль так і не зміг виконати цілі, які ставив перед собою у 2022 році.

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США довго не чекатимуть

Сполучені Штати запропонували Росії перейти до дипломатичних процесів, очікуючи, що їх адекватно сприймуть. Але це виявилося помилковою стратегією, адже окупанти не припинили своїх терористичних обстрілів. Дональд Трамп хоче швидких результатів, яких у такій ситуації, отримати не може.

Україна синхронізувала свою позицію з американськими колегами. Ми погодилися на припинення вогню, але тепер справа за Росією. Зрозуміло, що потрібен моніторинг, бо порушення з боку ворога вже є.

Зважаючи на те, що Трамп достатньо швидкий у своїх рішеннях, я думаю, що залишилось ще трішки. Хоча Росія відправляє своїх перемовників як Дмитрієв, щоб "купувати" США, озвучувати дивні пропозиції, наприклад, щодо доступу до нафтових родовищ,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Важливо зауважити, що Росія має зовсім інші родовища, ніж 10 років тому. Їхній дебет значно нижчий. Ба більше, падіння видобутку російської нафти очевидне і не залежить від глобальних ринків. Росіяни щороку втрачають по 5 – 6% видобутку. Це пов'язано з технічними складнощами на свердловинах.

Путін руйнує репутацію Трампа

Росія не має суттєвих можливостей "продати" щось для Сполучених Штатів. Хоча ми постійно чуємо про спільні проєкти в Арктиці, нафтові свердловини.

У будь-якому випадку це не працюватиме, хоча якийсь час вони далі пропонуватимуть це Сполученим Штатам. Публічно Путін руйнує репутацію Трампа, бо очільник США постійно говорить про те, що сторони суттєво наблизились до мирного вирішення у війні,

– сказав радник голови ОПУ.

Для Трампа дуже важливо дипломатично завершити війну, але Путін продовжує робити те, що йому заманеться. Враховуючи те, що відбувається на глобальному нафтовому ринку, а ми бачимо суттєве падіння цін навіть на найпопулярніші марки, це суттєво вплине на ресурсні спроможності Росії.

До того ж країни Близького Сходу починають власне виробництво. Тому росіяни хочуть, поки ще є час, хочуть завдати якнайбільше ударів по Україні й абсолютно не звертають увагу на те, що пропонує Трамп.