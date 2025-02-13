Кремль готує росіян до закінчення "СВО": як їх "заспокоює" пропаганда

Російська влада, коментуючи можливі перемовини, подає свої заяви так, що нібито вони вигідні саме їй. Це може свідчити про те, що Владімір Путін готує росіян до закінчення війни, і це вони мають сприйняти як перемогу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сказав 24 Каналу, що Кремль готувався до перемовин. За одним зі сценаріїв, щоб у росіян не було зайвих запитань, їм зараз розповідають, що Росія здобуде успіх у війні.

Важливо Путін накопичує ресурси для війни у 2025 році й веде певну дипломатичну гру, – ЦПД

Мають сприймати це як перемогу

Коваленко зазначив, що заяви про реформи НАТО будуть подані так, що ледь не була зруйнована "архітектура безпеки в Європі". Також звучить наратив, що однополярного світу вже немає, а з'явився багатополярний, в якому Росія, мовляв, відвоювала своє місце.

Росіяни мають сприймати це як перемогу. Проте деякі російські воєнкори наголошують на тому, що це не остаточна війна. Має бути друга війна проти України, коли буде зроблена робота над помилками, для того, щоб справа була остаточно завершена,

– сказав керівник ЦПД.

Маємо розуміти, щоб не сталося, але сектор безпеки та оборони України навіть після того, як війна завершиться (хоча з боку Росії немає ознак цього), буде далі працювати по протидії гібридним загрозам, що залишаться.

Росія продовжить гібридну війну на послаблення України у будь-якому випадку. Вона намагатиметься віднайти зручний час для того, щоб знову піти війною. Щоб цього не сталося, потрібні потужні гарантії безпеки для нашої держави від країн Заходу. І дипломатія зараз має дати відповідь на це,

– підкреслив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що у виданні Bloomberg вважають малоймовірним, що Путін піде на більш серйозні переговори, "поки витрати війни не переважать витрати миру". Очільник Кремля наразі не виявляє інтересу до перемовин через те, що його війська, як він вважає, мають перевагу на фронті. Як пише видання, Путін планував захопити всю Україну, тому навряд чи буде задоволений, якщо захопить лише чотири українські регіони.

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