Навіть згадка про це стане фатальним ударом: як Трамп може примусити Росію до миру

США мають можливості, щоб примусити Росію до перемир'я. Зокрема, запровадити надпотужні санкції проти країни-агресорки. Можна спочатку навіть не робити конкретні кроки.

Навіть якщо адміністрація Дональда Трампа зробить заяву, що запроваджує максимальні санкції, це вже вплине на Кремль. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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"Трампу достатньо вийти та сказати. Навіть можна не робити спочатку якісь конкретні кроки, просто сказати: «Я запроваджую». Це вже вплине на Росію. Оскільки росіяни перебувають зараз у дуже слабкій позиції, для них навіть згадки про додаткові санкції можуть стати катастрофою", – підкреслив він.

Критичний удар для Росії

Ігор Рейтерович зазначив, що питання у тому, чи скористається Трамп цими важелями впливу. У нього є й інша опція – посилити військово-технічну підтримку України. Є інформація, що в України закінчилися ATACMS. США могли б надати ЗСУ, зокрема, партію таких ракет.

З боку Трампа це був би серйозний крок, який показав би росіянам, що він не збирається блефувати, а дійсно буде примушувати їх, зокрема, до миру. Тому можливості в американців є. Як вони ними скористаються – я не візьмуся прогнозувати,

– сказав він.

Річ у тім, що президент США часто змінює свою позицію. Політолог припустив, що хоч оточення Трампа йому не сильно суперечить, однак може натякати йому, що росіяни намагаються підставити його, тому варто показати їм силу.

"Це не потребує від них якихось надзусиль. Вони це можуть зробити у медійному варіанті, як Трамп зараз і займається своєю внутрішньою та зовнішньою політикою. Але для дуже ослабленої російської економіки це може стати просто критичним ударом", – додав Рейтерович.