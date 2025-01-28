Трамп фіксує невдачі Путіна: яку гру натомість намагається вести Кремль

У Кремлі чекають сигналу від Вашингтона та заявили про готовність вести рівноправний діалог зі США. Майбутні перемовини певною мірою уявлятимуть собою психологічний поєдинок.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив російський політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що і російський диктатор Путін, і новий лідер США Трамп належать до управлінців персоналістської системи влади.

Дивіться також Не лише Україна: що можуть обговорити Трамп і Путін у ймовірній телефонній розмові

Для чого Москва вдає, що все йде по плану?

В оточенні Путіна, зі слів російського політтехнолога, вважають, що не повинні зараз метушитися, адже свою позицію вже не раз оголосили, як і перелік своїх вимог.

Там думають так: їхня армія наступає, здобуває перемогу, а якщо хтось хоче щось змінити – то мають прийти і їх вислухають. Росія максимально намагається укріпити свої переговорні позиції. Це логічно,

– зазначив Галлямов.

Російський політтехнолог зазначив, що в ситуації, в якій опинилась Росія, Кремль вважає за потрібне вдавати, наче все добре, по плану і нічого міняти не треба. Однак, якщо хтось захоче змін, то має спробувати переконати в їх необхідності Путіна. Таке мислення та поведінка, зі слів Галлямова – це частина психологічної війни.

Трамп прагне "зняти" з Путіна образ царя

Будь-які перемовини, як наголосив російський політтехнолог – це психологія, але в ситуації з двома представниками персоналістського типу управління (Трампом і Путіним) інститути взагалі не мають значення, а важливо те, що в їхніх головах.

Ці переговори – це "гола" психологія,

– озвучив Галлямов.

Позиції російського диктатора дуже слабкі й Трамп на це вказує, намагаючись зробити Путіна вразливим, послабити його стартову позицію перед переговорами.

Він озвучує, що російська економіка скоро впаде; що у Путіна не залишилось ресурсів, щоб врятувати свого друга Асада і йому довелось його "злити". Трамп фіксує невдачі Путіна, намагаючись вивести його зі стану царя,

– підсумував Галлямов.

Нагадаємо, 47-й президент США Трамп висунув ультиматум Путіну, аби той погодився сісти за стіл переговорів та припинити бойові дії. Якщо він від цього відмовиться, новий лідер Сполучених Штатів запровадить високі податки й санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам.

Зауважте, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що Трампу значною мірою здійснювати тиск на Росію перед переговорами допоміг колишній президент США Байден. Він наприкінці каденції ввід проти нафтогазового сектору Росії санкції. Клочок переконаний, що додатковими обмеженнями Путіна можна буде дотиснути й тоді перед ним стоятиме вибір.