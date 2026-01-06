Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що західні партнери мають достатньо можливостей, аби організувати гарантії безпеки для нашої держави. І насправді тут все зводиться до того, аби суттєво посилити Сили оборони України.

Як Захід може натиснути на Путіна?

Як наголосив Маломуж, Росія не відновить агресію після миру, якщо Сили оборони налічуватимуть 600 – 700 тисяч професіоналів з сучасною зброєю та мільйонами боєприпасів. Якщо додати до цього резерв, за допомогою якого за кілька днів можна наростити чисельність армії до 2 мільйонів людей, то російська армія не ризикне навіть "рипнутися".

Навколо цього можна вже тиснути на Путіна щодо мирних переговорів. Зрозуміло, що зараз він відкидає оновлений мирний план на 20 пунктів.

Міжнародні партнери мають одразу витягнути усі "козирі" та попередити, що Україна отримає усю необхідну зброю, якщо Путін не піде на мир. Він зараз не може виграти. А тоді шансів взагалі не буде. У нього може статися провал на фронті,

– сказав Маломуж.

До цього варто додати жорсткі санкції проти Росії та тиск на оточення Путіна по всьому світу. Тоді диктатор не зможе впиратися та піде на мир.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, мирні переговори просуваються вперед. Але питання гарантій безпеки так і залишається невизначеним.

Мирні переговори: коротко