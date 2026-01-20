Це буде рік дій, а не заяв: політтехнолог припустив, чого чекати від Трампа у 2026 році

Дональд Трамп кардинально змінив свою позицію щодо країн Глобального Півдня. Війна, яку він фактично почав проти Венесуели, є лише вершиною його протистояння з іншими державами.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що держсекретар США уже заявив, що ціллю була не сама Венесуела, а росіяни у ній. Те саме можна сказати про ставлення Трампа до Ірану та Китаю.

До теми Каракас за три години: як американці захопили Мадуро та чому Венесуела – це попередження Трампа

Яку подвійну гру веде Трамп?

Сьогодні світ перебуває в тому періоді, коли Сполучені Штати готові почати глобальну гібридну війну. Для цього країна може використати також економічні інструменти, зокрема ввести санкції проти Ірану, Китаю та Індії.

Крім цього, в американського президента тепер є новий інструмент – венесуельська нафта. Наприклад, індійці хочуть більше нафти, а Трамп може її продати. Тому ми перебуваємо на зовсім іншому етапі, ніж восени, коли цього не очікували.

Трамп веде подвійну гру. Він почав її ще у 2025-му після інавгурації, коли назвав Володимира Путіна "добрим другом". При цьому він використовував кожну нагоду, щоб зачепити його санкціями,

– підкреслив політтехнолог.

Варто лише згадати обмеження проти двох російських нафтових гігантів – компаній "Роснефть" і "Лукойл". Ба більше, удари в глибину території Росії можливі лише завдяки розвідданим США. Крім цього, без даних від американців Україна не могла б вражати танкери тіньового флоту росіян.

Чого очікувати від Трампа у новому році?

На початку 2026 року Трамп вперше сказав, що Володимир Путін грає з ним. Однією з таких маніпуляцій була заява Кремля про нібито удар України по резиденції російського диктатора. Лідер США відкинув будь-які звинувачення в бік Києва.

Очікується, що у політичній сфері 2026 рік буде гіршим для Росії. Країна не перебуває в центрі уваги Трампа. Найбільше він думає про Китай, Іран, а Росія – це лише побічний ефект цієї війни,

– додав Михайло Шейтельман.

Отже, 2026 рік є найважливішим за всю політичну кар'єру Трампа. Це його останній термін на посаді президента, до того ж він має всю повноту влади й точно захоче її використати.

"Це рік дій, а не планів, дій, а не погроз. Все, що було погрозами з боку Трампа у 2025 році - реалізується у 2026-му", – підсумував Михайло Шейтельман.

Важливі заяви Трампа у січні 2026 року