"В України давно є 3 пункти для встановлення миру": що означає відмова Трампа бути посередником

В Білому домі заявили, що США припиняють бути посередниками в переговорах і очікують на пропозиції задля мирного врегулювання від України та Росії. Однак такі вже є. Згодом Джей Ді Венс повідомив, що наступні 100 днів адміністрація Трампа працюватиме над зближенням цих позицій.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в етері 24 Каналу висловив сумнів, що США зможуть це зробити, адже досі їм цього не вдалося.

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Які умови для завершення війни висунула Україна?

Якби американці говорили все так, як є, а не так, як їм потрібно, то визнали б, що за 100 днів президентства Трампа вони пропозиції від української та російської сторони задля припинення війни так і не зблизили. Політтехнолог зазначив, що прогресу у мирних переговорах не бачить.

"В України давно є 3 пункти для встановлення миру. Перший: вивести російські війська з окупованих ними українських територій. Другий: виплатити репарації (3 трильйони доларів). Третій: видати воєнних злочинців, починаючи з Путіна, завершуючи російськими солдатами", – озвучив Шейтельман.

В росіян теж є свої пропозиції. Політтехнолог зазначив, що вони хочуть, аби їм віддали всю Україну, а також прагнуть прибрати НАТО з Європи.

Політтехнолог наголосив, що не лише він не бачить прогресу в мирних переговорах. На цю тему вже виступив ексміністр закордонних справ України Кулеба, який сказав, що за останні чотири місяці просувань в переговорах не відбулось. Дуже відверто на цю тему висловився також сенатор-республіканець Джон Кеннеді, погодившись з тим, що немає ніяких результатів домовленостей у переговорах з Путіним, про які заявляв Трамп.

Кеннеді зробив простий висновок, що не треба намагатися вмовляти Путіна, їздити у Москву, а варто перетворити очільника Кремля і Росію у корм для риб, тоді він замислиться,

– озвучив Шейтельман.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс переконаний, що російсько-українська війна найближчим часом не завершиться. Він наголошує на тому, що Україна та Росія знають про умови один одного для припинення вогню, але поки що не досягли консенсусу.