Є дві ключові проблеми для України: що гальмує тристоронні переговори

В Абу-Дабі 23 та 24 лютого пройшли тристоронні перемовини між Україною, США та Росією, на яких не були розв'язані основні питання, що є важливими для Києва. Зокрема відкритим залишається територіальне питання.

Полковник США у відставці Джон Світ і аналітик з нацбезпеки Марк Тот у розмові з 24 Каналом припустили, які результати принесли переговори в Абу-Дабі. Також вони розкрили можливість підписання мирною угоди.

Як переговори використовує Росія?

"Передусім рахунок 0:7 у переговорах між Сполученими Штатами та Україною з Володимиром Путіним. Тому насправді суттєвих результатів немає", – наголосив Джон Світ.

Водночас перенесення наступної зустрічі на початок лютого, на його думку, лише дає ще час для повітряних бомбардувань і так званих м'ясних штурмів на лінії фронту. Це, ймовірно, призведе до загибелі ще понад 10 тисяч російських солдатів, а також до 100 – 200 поранених цивільних українців у своїх будинках внаслідок падіння балістичних ракет та дронів.

Я не бачу прогресу, особливо з огляду на те, що зараз є дві ключові проблеми. Одна з них – змусити Росію припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Але найважливіше у переговорах – це статус Донбасу,

– підкреслив полковник США у відставці.

Володимир Зеленський вже заявив, за словами Світа, що не має наміру відмовлятися від цих територій попри тиск Росії. Тому ситуація зайшла у глухий кут. Відповідно тиск потрібно застосовувати щодо Росії, щоб вона відступила від своєї жорсткої позиції по Донбасу, а не до України.

Чи були продуктивними перемовини для Києва?

Марк Тот наголосив, що наразі відбувається багато різних переговорних процесів.

"На перемовинах, що проходять в Об'єднаних Арабських Еміратах, кожна країна намагається щось із цього витягти. Путін – виграти час, щоби продовжити свою війну проти України. Для України переговори були продуктивнішими завдяки двом моментам. Були закріплені гарантії безпеки США. Чи зможе Україна розраховувати на них у майбутньому, покаже час", – зауважив аналітик з нацбезпеки.

Зверніть увагу! Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що обіцянки гарантій безпеки для України з боку Дональда Трампа можуть виглядати привабливими, проте їхня цінність визначається діями, а не словами. США просуває умову для України, що вона має залишити Донбас і лише після цього нібито отримає гарантії. Проте Годжес доволі скептично оцінює пропозиції адміністрації Трампа.

Також Київ зміг завдяки цим переговорам обговорити інтеграцію до Європейського Союзу у майбутньому. Це, на його думку, досягнення України, Зеленського та переговорної команди.

Проте у цих процесів є інший аспект – це переговори, які Путін веде через удари по Києву, Львову, Харкову та інших містах України, використовуючи балістичні та гіперзвукові ракети і дрони. Це означає, що Росія зовсім не наблизилася до укладання мирної угоди,

– пояснив Марк Тот.

Також це демонструє, на його думку, що Україна не має навіть наближатися до поступок чи здачі стратегічних ліній оборони на Донбасі, які захищають Київ, Суми, Харків та Одесу. Тому, хоч і добре, що ведуться переговори, але, за словами Тота, він не впевнений, що вони призведуть до мирної угоди найближчим часом.

Що відомо про перемовини щодо мирної угоди?