Тоді Путін уже не потрібен за столом переговорів: які важелі впливу може застосувати Трамп

Для України важливо отримати гарантії безпеки, щоб російська армія знову не намагалась захопити наші території. Новообраний президент США Дональд Трамп має такі важелі впливу.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, зокрема, мовиться про вступ України до НАТО, повернення 100 ядерних ракет на нашу територію.

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"Це може бути гарантією"

Микола Давидюк вважає, що Трамп може озвучити бажання прийняти Україну до Альянсу. Тоді нашій державі не потрібні будуть переговори із кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Наприклад, виходить Трамп і каже: "Не хочу Україні давати НАТО, це моя "червона лінія". Але я готовий їм повернути 100 ядерних ракет, які були, наприклад, свого часу забрані в України Заходом. Я віддаю Україні, нехай вони мають як гарантію. Якщо Росія буде їх атакувати, нехай стріляють. Їхні ракети – їхнє право". Це може бути гарантією. Тоді нам Путін теж не потрібен за столом переговорів,

– припустив він.

Україна не має на меті просто посадити Путіна за стіл переговорів. Адже Кремль вимагає від нашої держави відмовитись від тимчасово окупованих територій, на що ніколи не погодиться Україна. Перемовини окупантам потрібні лише, щоб відтягувати час та захоплювати все більше територій.