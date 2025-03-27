Хороший і поганий: у США є два сценарії для швидкого завершення війни в Україні

Американський лідер Дональд Трамп прагне досягти припинення вогню в Україні до 30 квітня, тобто до настання 100 днів свого перебування на посаді президента. США дуже швидко хотіли би завершити війну, але питання в тому, який інструмент для цього оберуть.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу зазначив, що є два сценарії для цього: хороший і поганий, один з яких для України буде позитивним, а інший – навпаки, саме другого прагне Путін.

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Який би сценарій хотів втілити Путін?

Хороший сценарій передбачатиме надання Україні більше сил і можливостей у вигляді зброї та боєприпасів, а також розв'язання питання щодо введення іноземного контингенту на чолі з Францією та Великою Британією. Якщо США підтримають цю ідею, тоді це підштовхне ці дві країни до її реалізації.

Третій складник – введення санкцій проти Росії. Ця формула спрацювала б з позиції сили й тиску,

– озвучив Мусієнко.

Поганий сценарій – це той, який хотів би реалізувати Путін. Зважаючи на ситуацію, яка склалася, російський диктатор прагнув би втомити Трампа тим, що процес переговорів затягується і він не дає бажаних результатів, про які говорять в Саудівській Аравії, та розвернути фокус уваги таким чином, що буцімто проблемою в усьому є Україна і тиснути треба на неї.

Тиск цей міг би полягати у припиненні надання їй допомоги. За яким з цих двох підходів піде Трамп – питання відкрите,

– зазначив Мусієнко.

Нагадаємо, президент Франції Макрон після саміту "Коаліції охочих", який відбувся у Парижі 27 березня, заявив, що представники низки держав підготують пропозиції стосовно того, як здійснювати моніторинг режиму припинення вогню. На цей процес виділено три тижні.