У першу чергу Україна має покладатись на себе: що сьогодні потрібно Трампу

Для того, щоб провести перемовини, як того прагне президент США, йому треба було ініціювати телефонні дзвінки. Трамп вже зателефонував Путіну і Зеленському. Американський лідер намагається грати роль миротворця, однак просто припинити вогонь замало, Україна має отримати гарантії захисту.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що Україна повинна самостійно нарощувати свій авторитет і показувати свою суб'єктність, адже нині з нею спілкуються, на його думку, опосередковано.

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Трамп хоче бути в образі медіатора

Політичний експерт висловив думку, що американцям байдуже до телефонних розмов Трампа з Путіним та Зеленським, адже, з його слів, вони міркують так, що США мають піклуватися про своїх громадян, а не про українців.

Україна ж починає апелювати до міжнародного законодавства і справедливості, адже є жертвою, в той час, як Росія – агресор, але чомусь обидві країни ставлять на одному рівні.

Це нагадує ситуацію, коли брат з сестрою чи два брати починають битися, а потім приходить батько, якому неважливо, хто винен і просто наказує їм не битися. В мене відчуття, що Трамп хоче грати роль такого батька-медіатора, миротворця,

– озвучив Городницький.

В цьому випадку така стратегія, за переконанням політичного експерта, не працює. Україні потрібно дати гарантії, аби ворог вже ніколи не сунувся на її територію. Україна також хоче, аби агресор поніс покарання, щоб не отримати потім ще більш кровопролитну війну.

Городницький наголосив, що безглуздо апелювати до миру, не будуючи певну стратегію. Він впевнений, що США будуть надалі тиснути на Росію санкційно, бо їм вигідно зайняти її нішу і продавати власні ресурси.

Україна має піти за прикладом Фінляндії

Зараз, зі слів політичного експерта, з боку Трампа відбувається дипломатична гра, коли Росію намагаються задобрити. У Путіна така ж поведінка, тому наразі постає запитання, хто кого переграє.

"Нині пішла зрадонька, що типу нас кинули й ми маємо розбиратися самі. Треба усвідомити, що у першу чергу Україна має покладатись на себе, бо якщо ми будемо очікувати, що хтось нам дасть багато грошей і зброї, буде за нас воювати, то цього не станеться. Ми маємо самі вибудувати нашу економіку, суб'єктність і ВПК, як це зробила Фінляндія", – вважає Городницький.

Чого прагне Трамп та що потрібно Україні?

Трамп, як зауважив політичний експерт, зараз хоче швидкого миру, набрати собі скоріше політичних балів. Він висловив сумнів, що президент США сьогодні думає про те, що буде далі, чи проводить аналогії з Афганістаном. Однак Трамп, за переконанням Городницького, боїться бути в програші в майбутньому.

"Уявімо, що йому вдасться домовитися про мир, припиниться вогонь, чи довго це може тривати? Є величезні кордони, багато сил стягнуто туди. Поки Путін живий, будуть постійні провокації. Росія буде розповідати, що вона не стріляла під час перемир'я, але фактично це буде відбуватися", – впевнений Городницький.

Тому перемир'я, якого прагне Трамп, в певний момент може порушитися Кремлем. А ситуація довкола України та Росії, на думку політичного експерта, може стати повторенням ізраїльсько-палестинського конфлікту. Аби цього не допустити, Україна повинна отримати від союзників реальні гарантії своєї безпеки після переговорів та припинення бойових дій.