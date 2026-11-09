Прем'єр Норвегії не бачить ознак того, що Путін готовий до угоди напередодні переговорів

У вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі розпочнеться черговий раунд мирних переговорів. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере поділився очікуваннями від перемовин.

Він не має великого оптимізму напередодні зустрічі. Про це політик сказав в інтерв'ю Politico.

Що сказали в Осло про перспективи переговорів?

В ОАЕ, у місті Абу-Дабі 10-11 листопада відбудеться зустріч у тристоронньому форматі США-Росія-Україна. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере поставив під сумнів оптимістичний прогноз Дональда Трампа про те, що незабаром буде підписана "велика" мирна угода, що завершить війну Росії проти України, яка триває майже 5 років.

Журналісти запитали політика, чого він очікує від зустрічі в ОАЕ. Стере заявив, що він не надто оптимістичний напередодні тристоронніх переговорів.

Я був би обережним. Абу-Дабі – це сходинка, і одним із її результатів має стати подальший крок, який має відбутися досить скоро після цього,

– відповів норвезький прем'єр.

Політик припустив, які питання порушуватимуть під час зустрічі між представниками Вашингтона, Москви та Києва. За його словами, ймовірно, будуть обговорювати:

припинення вогню в Чорному морі для забезпечення безпечного транспортування зерна;

енергетичне перемир'я;

заморожування по лінії фронту;

обміни полоненими;

гарантії безпеки.

Зазначимо, Стере та президент Фінляндії Александр Стубб у жовтні розмовляли телефоном із російським воєнним злочинцем Путіним. Прем'єр Норвегії відкинув критику цієї розмови та захистив рішення відкрити прямий канал зв’язку з Кремлем.

Визнаймо: він не ізольований. Єдиний голос, що доходить до Москви, лунає з Вашингтона,

– сказав політик.

Стере висловив сумніви у бажанні російського диктатора завершити війну. За його словами, Путін міг би її закінчити протягом цих 4,5 років.

Ну, якби він хотів миру, війни б не було спочатку. Якби він хотів миру протягом цих п'яти років, коли бачить, що його країна регресує, що сусідні країни стають членами НАТО, що його людей вбивають і всі ці жахливі речі, війна б закінчилася. Тож це один бік цього питання,

– зазначив прем'єр.

Водночас він вважає, що готовність Путіна взяти слухавку й поговорити нібито сигналізує про готовність сісти за стіл переговорів. Очільник норвезького уряду наразі не бачить ознак того, що Путін справді відкритий до угоди. Окрім того, він додав, що відправлення команди до Абу-Дабі та відповідальність за "невиконання зобов'язань" також має "свою ціну".

Нагадаємо, ще у серпні перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця заявляв, що Росія не зацікавлена у перемовинах. За словами дипломата, Москва має на меті знищити українську інфраструктуру та схилити Київ до капітуляції.

Окрім того, глава ОП Кирило Буданов у вересні також заявляв, що Росія не припинить вогонь принаймні до весни 2027 року. Він також зазначав, що Кремль натомість буде завдавати ударів по енергетиці.