Не хочу, щоб повторилася ситуація з Байденом, – Зеленський чітко назвав умови припинення вогню

Президент України заявив, що вірить у здатність Трампа зупинити війну. Водночас глава держави попередив про небезпеку ceasefire, якщо не буде гарантій безпеки для нашої країни.

Володимир Зеленський впевнений, що Трамп, який намагатиметься завершити війну в Україну у 2025 році, опинеться у такій ситуації, в якій він був сам у 2019 році. Про це політик сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає 24 Канал.

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Зеленський назвав умови для ceasefire

За словами президента, перший крок до кінця війни має мати такий вигляд: припинення вогню, обмін людьми і потім повернення територій дипломатичним шляхом.

Втім, якщо припинення вогню відбудеться без гарантій безпеки, принаймні для контрольованої урядом території України, то Путін може через певний час знову почати атаки.

Зеленський вважає, що сьогодні Путін боїться Трампа. Як тілький президент США погодиться на припинення вогню без гарантій, цим самим він ненавмисне передасть пас російському диктатору.

Політик зауважив, що в голові в очільника Кремля розсварити його із Трампом і завершити окупацію української території.

Зеленський наголосив, що не треба враховувати бажання Путіна, потрібно змушувати його зупинити війну.

Президент назвав умови для припинення вогню. Це сильна Україна. Гарантії безпеки, наприклад НАТО. А також пакет зброї. Якщо буде припинення вогню, то її не використовуватимуть. Втім, вона обов'язково має бути в України.

Не так як було раніше, при всій повазі до США та адміністрації, але я не хочу, щоб повторилася ситуація, яка була із Байденом. Я прошу, будь ласка. Санкції зараз, зброя зараз. І тоді ми побачимо, чи почнуть (вторгнення – 24 Канал) вони (росіяни – 24 Канал),

– сказав Зеленський.

Президент наголосив на потребі в озброєній Україні, яка б могла б відбити наступ Путіна і не дозволити захопити йому велику територію.

Зеленський висловив упевненість, що коли не буде гарантій безпеки, то Путін прийде знову.