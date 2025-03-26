Путін – це людина ультиматумів, – Зеленський окреслив проблеми у діалозі з Росією

Володимир Зеленський заявив, що зняття політичної ізоляції з Владіміра Путіна та діалог Заходу із ним – це вже великий компроміс для російського диктатора. Проте насправді він лише розуміє мову ультиматумів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю Time.

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Чому Зеленський вважає діалог Заходу з Росією проблемою

Володимир Зеленський наголосив, що те, що зробили США, а саме зняття політичної ізоляції Путіна, – це вже "великий історичний компроміс". Український лідер порівняв це із ситуацією, якби з Адольфа Гітлера зняли б політичну ізоляцію та вели діалог, але, на думку президента, це було б неможливим.

"Ми говоримо про припинення вогню і розуміємо, з ким маємо справу. Це як у тій історії, коли терорист захоплює банк, а люди розуміють, що не можуть йому одразу сказати: "Іди звідти! Відпустіть усіх людей, залиште гроші". Професіонали розуміють, як так починати розмову. Йдеться про компроміси заради людей. І тут те саме. Це заради людей, людей, які на фронті. І заради всіх людей, коли все сказано і зроблено", – сказав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що багато хто каже, що будуть говорити про припинення вогню в Україні з Росією без попередніх умов. За словами президента, це великий компроміс, але Путін на це не йде, і у цьому полягає проблема.

Ми хочемо використовувати з ним (Владіміром Путіним – 24 Канал) мову дипломатії, але він так і не вивчив цю мову. Він говорить іншою мовою. Не тому, що він не знайомий з дипломатією. Він розуміє це як інструмент. Але він проти діалогу. Він не людина діалогу. Він людина ультиматумів,

– резюмував український лідер.

До слова, Володимир Зеленський 26 березня опублікував допис, у якому відреагував на масовану атаку Росії по Україні вночі. Президент заявив, що цей обстріл вчергове демонструє, що Москва не прагне справжнього миру, і такими ударами повторює "ні" у відповідь на мирну пропозицію партнерів.