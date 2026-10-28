Зеленський відповів, чи будуть європейці на мирних переговорах в Абу-Дабі

Зеленський наголосив на важливості участі Європи у тристоронніх переговорах України, США та Росії. Він закликав європейських партнерів визначити конкретних представників для майбутнього діалогу.

Водночас, як стало відомо під час пресконференції Зеленського з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Гаазі 28 жовтня, Україна не відмовлятиметься від тристоронньої зустрічі на рівні команд зі США та Росії, навіть якщо американська сторона наполягатиме на форматі без участі Європи.

Що відомо про участь Європи у переговорах

Зеленський зауважив, що Росія завжди не дуже підтримувала присутність Європи, і вимагала лише присутності Штатів.

А от США зараз уже підтримує ідею із залученням Європи.

"Я думаю, що наші колеги зі Сполучених Штатів все зрозуміли, що підтримка Європи означає підтримка Європи, підтримка для усіх", – додав Зеленський.

Водночас він закликав Європу до чіткості щодо вибору представників.

З європейського боку, я думаю, що нам потрібно більше чіткості щодо того, хто буде Європу представляти, і це також важливо,

– водночас підкреслив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що безпосереднє залучення європейської сторони є принциповим кроком для переговорного процесу щодо закінчення війни.

"Ми попрацюємо над списком тих, хто буде представляти Європу", – додав президент.

Глава держави наголосив, що питання дієвих гарантій безпеки для України неможливо обговорювати без участі європейських партнерів. Хоча концептуальні рамки можуть обговорюватися за посередництва США, фіксація конкретних зобов'язань та фінансування потребує обов'язкової присутності представників Європи.

Йдеться як про коаліцію охочих з американським бекстопом, так і про можливі формати співпраці з Північноатлантичним альянсом.

Ми сподіваємося, що так чи інакше ми знайдемо як залучити Європу. Зрештою, ми говоримо про гарантії безпеки для України. Я не бачу цього без Європи. Зрештою, ми говоримо про відбудову і хто може це зробити, і хто це зробить. Європа підтримувала Україну. Саме Європа підтримувала Україну від самого початку цієї війни. І, звичайно, європейський бізнес буде приходити і допомагати нам… Тому ми розраховуємо, що Європа матиме величезну роль,

– додав український президент.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський уже провів розмову щодо майбутньої зустрічі в Абу-Дабі з лідерами Норвегії та Фінляндії, які також контактували з Москвою для узгодження позицій.

Вони передали президенту України, що Росія нібито серйозно налаштована на зустріч технічних груп в Абу-Дабі.