Завершення війни: Зеленський сказав, хто братиме участь у мирних переговорах

Дональд Трамп пообіцяв у 2025 році покласти кінець війні в Україні. Президент Зеленський розповів, хто може бути учасниками переговорів про мир з Росією.

Наразі невідомо, який саме вигляд матиме структура переговорного процесу. Про це сказав Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду, передає 24 Канал.

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Хто братиме участь у переговорах

Президент висловив сподівання, що у переговорах щодо завершення війни візьмуть Україна, США, країни Європи та росіяни. Глава держави наголосив, що дуже хотів би, аби європейський голос звучав на майбутніх перемовинах. Це важливо, оскільки Україна має стати членом ЄС.

До слова, президент прокоментував заяви Путіна щодо нібито його готовності до переговорів із США. Зеленський заявив, що очільник Кремля має намір продовжувати війну та хоче маніпулювати прагненнями Трампа досягти миру.

Крім того, російський диктатор цинічно вказав на те, що нібито Україна досі не скасувала заборону на діалог з ним. Український лідер пояснив, навіщо підписував указ про заборону перемовин з Путіним.