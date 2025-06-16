Австрія готова забезпечити посередництво для зустрічей делегацій України та Росії, – Зеленський

Австрійська влада готова забезпечити гідне посередництво для переговорів щодо закінчення війни в Україні. А також сприяти поверненню українських дітей, яких викрали росіяни.

Таку заяву 16 червня зробив український глава держави Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Що сказав Зеленський про австрійську підтримку України

Український президент подякував австрійському лідеру за підтримку України, українського суверенітету та народу. Він підкреслив, що його офіційний візит до Австрії з першою леді Оленою Зеленською відображає не просто політичні, а "дуже теплі та людяні відносини між країнами".

За даними Офісу Президента, під час зустрічі лідери України та Австрії обговорили необхідність сильного і відчутного тиску на Росію, який "змусить Москву закінчити війну і зупинити смерті та вбивства".

Звичайно, ми говорили сьогодні про необхідність підтримувати всі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити гідне посередництво для зустрічей із російською стороною,

– зазначив Зеленський.

Натомість Александр Ван дер Беллен сказав, що Австрія є нейтральною країною у військовому сенсі, але не в політичному, та запевнив у підтримці України. Він наголосив, що Росія є однозначним агресором та закликав можновладців у Кремлі закінчити незаконну війну проти України й почати серйозні, чесні переговори.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 16 червня зустрівся з Александром Ван дер Белленом у Відні. Глава держави повідомив, що Австрія розширює підтримку України. Зокрема, йдеться про допомогу в післявоєнній відбудові та гуманітарному розмінуванню.