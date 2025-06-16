Австрія готова забезпечити посередництво для зустрічей делегацій України та Росії, – Зеленський
- Австрія готова забезпечити посередництво для переговорів між делегаціями України та Росії, а також сприяти поверненню українських дітей, викрадених росіянами.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом необхідність сильного тиску на Росію для закінчення війни.
- Александр Ван дер Беллен підкреслив нейтральність Австрії у військовому сенсі, але підтримав політичну позицію України, називаючи Росію агресором і закликаючи до чесних переговорів.
Австрійська влада готова забезпечити гідне посередництво для переговорів щодо закінчення війни в Україні. А також сприяти поверненню українських дітей, яких викрали росіяни.
Таку заяву 16 червня зробив український глава держави Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.
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Що сказав Зеленський про австрійську підтримку України
Український президент подякував австрійському лідеру за підтримку України, українського суверенітету та народу. Він підкреслив, що його офіційний візит до Австрії з першою леді Оленою Зеленською відображає не просто політичні, а "дуже теплі та людяні відносини між країнами".
За даними Офісу Президента, під час зустрічі лідери України та Австрії обговорили необхідність сильного і відчутного тиску на Росію, який "змусить Москву закінчити війну і зупинити смерті та вбивства".
Звичайно, ми говорили сьогодні про необхідність підтримувати всі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити гідне посередництво для зустрічей із російською стороною,
– зазначив Зеленський.
Натомість Александр Ван дер Беллен сказав, що Австрія є нейтральною країною у військовому сенсі, але не в політичному, та запевнив у підтримці України. Він наголосив, що Росія є однозначним агресором та закликав можновладців у Кремлі закінчити незаконну війну проти України й почати серйозні, чесні переговори.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський 16 червня зустрівся з Александром Ван дер Белленом у Відні. Глава держави повідомив, що Австрія розширює підтримку України. Зокрема, йдеться про допомогу в післявоєнній відбудові та гуманітарному розмінуванню.