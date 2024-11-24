Відомий дипломат назвав найгірший сценарій у переговорах про мир в Україні

Низка країн пропонували виступати як посередники у переговорах Москви і Києва, а також висували свої мирні плани, скажімо, як Китай та Бразилія. Коли стало відомо, що Дональд Трамп перемагає на виборах, питання мирних перемовин ще більше набуло актуальності.

На думку Андрія Мельника, зараз немає фактично таких лідерів, за посередництва яких можна було б проводити якісні переговори, які б шукали способи зупинити Путіна, водночас не пропонуючи "гнилий компроміс", передає 24 Канал із посиланням на Радіо Свобода.

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Посередник має користуватися довірою і бути гросмейстером

Якщо це буде компроміс, скажімо так, за нашою спиною, через наші голови, то це буде, звичайно, найгірший (сценарій – 24 Канал). Цього не можна дозволити,

– наголосив посол України у Бразилії.

Дипломат підкреслив, що наразі жоден із чинних лідерів не готовий взяти на себе місію посередника, аби справді досягти якогось прогресу на шляху до миру, а не просто вчинити як Шольц. Канцлер Німеччини поговорив із Путіним, і обоє залишилися при своїй думці.

"Посередник має бути шаховим гросмейстером, щоб знайти і передбачити всі кроки", – зазначив експосол в Німеччині.

До слова, посол України в Бразилії Андрій Мельник заявив, що наступні 8 тижнів будуть найскладнішими в історії України після 1991 року.