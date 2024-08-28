Реальний діалог про мир наближається: чи хоче цього Кремль насправді

У Росії все частіше змінюється риторика щодо завдань окупаційних військ на території України. Кремлівські політики роблять заяви про начебто готовність Владіміра Путіна вести перемовини.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що із Росією завжди потрібно говорити з позиції сили. Він зазначив, що лише із сильними аргументами Україна може покращити свої перемовні можливості.

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Сильні позиції України

Олексій Буряченко зазначив, що Курська операція на полі бою та Саміт миру на дипломатичному рівні – це сильні позиції України.

Раніше мені не вистачало якогось військового компоненту, який би показував, що ми тримаємо динаміку та ініціативу. Однак після реалізації надзвичайно успішної Курської операції у нас з'явилися можливості як на полі бою, так і у дипломатичній царині,

– сказав він.

На думку політолога, Україні зараз необхідно робити сильні та неочікувані дії, щоб наблизити припинення бойових дій. Ймовірно, це зумовить те, що Владіміру Путіну доведеться поступитись у своїх планах та погодитись на реалістичні мирні перемовини.

"Наша влада йде за таким алгоритмом, адже після першого Саміту миру відбулася Курська операція. Це посилює наші позиції та послаблює російські", – зауважив він.

Чи хоче Путін миру

Буряченко зазначив, що Путін, однозначно, хоче миру, адже Росія програла не лише в Україні, але й по всьому світу.

Єдиний для нього вихід – це мирні перемовини. У Росії готові поступатися своїми інтересами,

– висловився політолог.