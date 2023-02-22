Не мирний план, а позиційний документ: Китай пообіцяв оприлюднити його упродовж кількох днів

У Пекіні заявили, що готові найближчими днями опублікувати позиційний документ. Очікується, що в ньому будуть рекомендації, виконання яких начебто допоможують Україні закінчити війну.

Зауважимо, що раніше була інформація про те, що Китай передав українській владі ключові пункти свого мирного плану. Проте, як згодом уточнили та наголосили в Пекіні, це не "мирний план", а все-таки позиційний документ.

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"Ми ніколи не називали це мирним планом"

Про оприлюднення в недалекій перспективі цього документа заявив посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь у вівторок, 22 лютого. Високопосадовець також констатував, що у ньому чітко прописана позиція Китаю щодо питання війни в Україні.

Ми (китайська влада – 24 Канал) ніколи не називали це мирним планом. Це позиційний документ. Ми продовжуватимемо наголошувати на повазі суверенітету та територіальної цілісності всіх країн,

– сказав Чжан.

Окрім того, посадовець закцентував на тому, що усі країни повинні враховувати проблеми безпеки одна одної. Також, за його словами, Пекін продовжуватиме закликати до миру, діалогу та "врегулювання цього конфлікту".

Що таке позиційний документ Це "дослідницька робота", яка присвячена конкретній проблемі. Вона повинна містити чіткі рекомендації для тих, хто формує стратегію стосовно розв'язання певного питання. Зауважимо, що поки не дуже зрозуміло, чим формулювання "позиційний документ" від Китаю, що начебто допоможе врегулювати ситуацію в Україні, відрізняється від словосполучення "мирний план".

Джерело: Це "дослідницька робота", яка присвячена конкретній проблемі. Вона повинна містити чіткі рекомендації для тих, хто формує стратегію стосовно розв'язання певного питання. Зауважимо, що поки не дуже зрозуміло, чим формулювання "позиційний документ" від Китаю, що начебто допоможе врегулювати ситуацію в Україні, відрізняється від словосполучення "мирний план".Джерело: NYCUkraine

Як в Україні відповіли на ініціативи Пекіну

Президент України Володимир Зеленський не забарився з відповіддю на "мирний план" (чи то – "позиційний документ"), про який активно від початку тижня чомусь раптово заговорили в Китаї.

Власне, український лідер констатував, що в Києві уже напрацювали стратегію, яка забезпечить мир в Європі. Зеленський також очікує, що її підтримуватимуть інші держави.

Як не дивно, у формулі миру від України йдеться про покарання агресора, посилення санкцій проти Росії, припинення співпраці Заходу з кремлівськими компаніями та, звісно, надання допомоги нашій державі.