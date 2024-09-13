Продовжать діяти: у Пекіні відповіли на критику Зеленського щодо "мирного плану" Китаю

Президент України Володимир Зеленський виступив із критикою з приводу "китайсько-бразильського консенсусу" щодо врегулювання війни в Україні. Однак Пекін заявив, що взяв це до уваги, але продовжуватиме свої дії, спираючись на цю мирну ініціативу.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін під час брифінгу. За її словами, зараз першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту.

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Китай продовжить сприяти мирному діалогу за їхнім планом

Тому в ініціативі Китаю та Бразилії із шести пунктів першим міститься заклик до відповідних сторін утримуватись від розширення лінії фронту й посилення бойових дій, а також уникати кроків, які можуть спровокувати загострення на фронті,

– заявила речниця МЗС.

Мао Нін підкреслила, що в китайсько-бразильській угоді зазначено на неприпустимість використання ядерної зброї в конфлікті та завдання ударів по атомних електростанціях. Також у документі міститься заклик до всіх учасників сприяти діалогу та переговорам.

Дипломатка повідомила, що Китай та Україна продовжують активно взаємодіяти з низки важливих питань, включаючи китайсько-бразильський "шестиочковий консенсус".

Довідка. Китайсько-бразильський план щодо врегулювання ситуації в Україні містить 6 пунктів. Фактично він пропонує "замороження конфлікту".

Мао Нін також підкреслила, що Китай продовжить сприяти мирному діалогу і переговорному процесу та відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту.