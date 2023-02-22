"Мирний план" Китаю перехопив ініціативу у Туреччини, але не України та США, – Давидюк

Глава Китаю Сі Цзіньпін має оголосити свій "мирний план" в роковини початку повномасштабної війни Росії з Україною. Цей "план" викликає багато стурбованостей.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він вважає, що зараз Китай намагається втекти від питань, пов'язаних з Тайванем, і прийти на територію України, щоб запроваджувати тут свої ініціативи.

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Пекін запропонує альтернативну угоду

За його словами, Пекін дуже вправно скористався зайнятістю Реджепа Ердогана, який розв'язує великі проблеми після землетрусів в Туреччині. Також у нього попереду виборча кампанія. А ще триває його протистояння зі Швецією, якій Туреччина перешкоджає вступити до НАТО.

І у цей момент Китай перехопив лідерство Ердогана по переговорному процесу. Але він не перехопив ініціативу у США та України,

– наголосив політолог.

Він припустив, що Пекін запропонує альтернативну угоду щодо війни Росії проти України, яка не буде підтримана на майданчику ООН.

"Але для Китаю важливо десь прозвучати", – зазначив Микола Давидюк.

Микола Давидюк про "мирний план" Китаю: дивіться відео

Що відомо про "мирний план" Китаю

Під час Мюнхенської конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що китайська позиція щодо війни Росії проти України полягає у необхідності почати мирні переговори. Пекін хоче діалогу і підготує офіційну позицію КНР щодо політичного врегулювання кризи в Україні.

24 лютого у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер Китаю Сі Цзіньпінь виступить з пропозицією "мирного плану".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Пекіну, зазначивши, що не знає конкретних положень "мирного плану" Китаю. Він розраховує на підтримку української "формули миру".

Зеленський зауважив, що українську "формулу миру" вже підтримала велика кількість держав, і зараз Україна чекає, що її підтримають 23 лютого на засідання ООН.

Також Президент наголосив, що Україна зацікавлена, щоб усі держави світу були долучені до того, щоб закінчилась війна, щоб підтримувати справедливу українську "формулу миру".

Ентоні Блінкен заявив, що Китай наразі Китай серйозно розглядає надання матеріальної підтримки Росії у війні. Він наголосив, що мовиться про "летальний ефект". Цю межу Китай ще не перетнув.