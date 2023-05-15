Cійярто підтримав "мирний план" Китаю щодо війни в Україні
Джерело:МЗС Китаю
Глава МЗС Угорщини заявив, що Будапешт підтримує "мирний план" Китаю. Зокрема, його вважають можливим підґрунтям для припинення війни в Україні.
Відповідну заяву Петер Сійярто зробив на переговорах у Пекіні з китайським колегою Цинь Ганом. На сайті МЗС Китаю написали, що у політиків відбувся "поглиблений обмін думками".
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Що заявив угорський міністр
Ми підтримуємо мирні зусилля Китаю. Ми вдячні за мирний план і сподіваємося, що він стане основою для дискусій про досягнення миру в нашому регіоні,
– заявив Петер Сійярто.
Угорський політик переконаний, що "войовнича риторика в глобальному масштабі є надзвичайно сильною, тому треба посилити голос табору миру, в якому Угорщина надає велике значення ролі Пекіна".
Що заявила китайська сторона
Китайська сторона заявила, що Китай і Угорщина є "хорошими друзями й хорошими партнерами", що відносини між двома країнами "увійшли в найкращий період в історії".
Китай готовий продовжувати планувати двосторонні відносини зі стратегічної та довгострокової перспективи, підтримувати обміни на високому рівні з Угорщиною, поглиблювати стратегічну взаємну довіру… Та спільно реагувати на різноманітні ризики та виклики,
– сказав Цинь Ган.
Китайський дипломат висловив сподівання, що ЄС сформує "об'єктивне та правильне розуміння Китаю" та проводитиме позитивну й прагматичну політику щодо КНР.
У відповідь глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що:
- Китай є "стратегічним партнером, який дає можливості для розвитку";
- Угорщина вітає китайські інвестиції та виступає проти "відокремлення та роз'єднання";
- "рішуче підтримує" поглиблення співпраці між Китаєм та країнами ЦСЄ та Європейським Союзом.
Що відомо про "мирний план" Китаю
- 24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни Росії проти України. Вони містять 12 пунктів, у яких прописані тільки загальні фрази та заклики до переговорів.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснював, що китайський "мирний план" не має логіки й містить протиріччя. Адже там немає збалансованої логіки щодо суверенітету та територіальної цілісності України.
- Зокрема, цей план містить пункт про непорушність суверенітету і територіальної цілісності, а інший – закликає негайно припинити вогонь, що означає фактичне закріплення за окупантами тимчасово захоплених територій. А це вже і є порушенням суверенітету й територіальної цілісності України.
- Володимир Зеленський заявляв, що у "мирному плані" є пункти, з якими можна працювати. Президент сказав також, що частково з ним погоджується. Детальніше про позицію українського лідера – читайте тут.