Cійярто підтримав "мирний план" Китаю щодо війни в Україні

Глава МЗС Угорщини заявив, що Будапешт підтримує "мирний план" Китаю. Зокрема, його вважають можливим підґрунтям для припинення війни в Україні.

Відповідну заяву Петер Сійярто зробив на переговорах у Пекіні з китайським колегою Цинь Ганом. На сайті МЗС Китаю написали, що у політиків відбувся "поглиблений обмін думками".

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Що заявив угорський міністр

Ми підтримуємо мирні зусилля Китаю. Ми вдячні за мирний план і сподіваємося, що він стане основою для дискусій про досягнення миру в нашому регіоні,

– заявив Петер Сійярто.

Угорський політик переконаний, що "войовнича риторика в глобальному масштабі є надзвичайно сильною, тому треба посилити голос табору миру, в якому Угорщина надає велике значення ролі Пекіна".

Що заявила китайська сторона

Китайська сторона заявила, що Китай і Угорщина є "хорошими друзями й хорошими партнерами", що відносини між двома країнами "увійшли в найкращий період в історії".

Китай готовий продовжувати планувати двосторонні відносини зі стратегічної та довгострокової перспективи, підтримувати обміни на високому рівні з Угорщиною, поглиблювати стратегічну взаємну довіру… Та спільно реагувати на різноманітні ризики та виклики,

– сказав Цинь Ган.

Китайський дипломат висловив сподівання, що ЄС сформує "об'єктивне та правильне розуміння Китаю" та проводитиме позитивну й прагматичну політику щодо КНР.

У відповідь глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що:

Китай є "стратегічним партнером, який дає можливості для розвитку";

Угорщина вітає китайські інвестиції та виступає проти "відокремлення та роз'єднання";

"рішуче підтримує" поглиблення співпраці між Китаєм та країнами ЦСЄ та Європейським Союзом.

Що відомо про "мирний план" Китаю

24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни Росії проти України. Вони містять 12 пунктів, у яких прописані тільки загальні фрази та заклики до переговорів.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснював, що китайський "мирний план" не має логіки й містить протиріччя. Адже там немає збалансованої логіки щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Зокрема, цей план містить пункт про непорушність суверенітету і територіальної цілісності, а інший – закликає негайно припинити вогонь, що означає фактичне закріплення за окупантами тимчасово захоплених територій. А це вже і є порушенням суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський заявляв, що у "мирному плані" є пункти, з якими можна працювати. Президент сказав також, що частково з ним погоджується. Детальніше про позицію українського лідера – читайте тут.

Петер Сійярто 15 травня вирушив у Китай, щоб провести переговори щодо "мирного плану" Китаю. Офіційний представник уряду Угорщини Золтан Ковач заявляв, що на перемовинах "зосередять увагу на таких важливих питаннях, як українсько-російська війна та економічна співпраця між Європою та Китаєм".