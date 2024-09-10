"Мирний план" чи маніпуляція: що не так зі статтею про миротворчу місію Шольца

Видання La Repubblica опублікувала статтю, де стверджується, що канцлер Німеччини готує "мирний план" завершення війни в Україні. Він нібито передбачає втрату Києвом територій. Однак офіційної заяви від самого Шольца з цього приводу не було.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, припустивши, що ця публікація – вкид російської пропаганди. Проте не можна виключати, що певні обговорення щодо завершення війни в Україні проводяться політиками за лаштунками.

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Все це ми вже проходили

Насправді жодного "мирного плану" Олафа Шольца не існує. Канцлер Німеччини, за словами Клочка, не готував його і не презентував. Відповідно Шольц не робив жодної публічної заяви щодо того, що українські території "можуть бути здані росіянам".

Історія з появою від нього нібито "мирної ініціативи" є відвертою маніпуляцією росіян. Вона була запущена через італійську пресу, зокрема виданням La Repubblica,

– пояснив він.

Росія активно лобіює свої інтереси в західній пресі. Робить вона це не напряму, а, зокрема, через аналітичні центри, які далі співпрацюють із засобами масової інформації.

Водночас не можна виключати, що готуються певні ініціативи з боку Шольца. Проте вони можуть розроблятися будь-де.

Наприклад, Білий дім підготував для Конгресу секретний план щодо його бачення закінчення війни в Україні. Конгресмени вимагали його представити в межах виділення Києву допомоги у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Також Китай і Бразилія просувають свій "мирний план" під назвою "Політичне врегулювання української кризи",

– сказав Клочок.

Однак попри те, що Шольц публічно не заявляв про те, що у межах певного "мирного плану" Україна може "поступитися територіями", це не означає, що такі тези не просуваються за лаштунками.

В цьому сенсі дуже цікаву заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров в Саудівській Аравії. Мовляв, Росії буцімто не потрібні українські території, для неї важливіше, щоб Донецькій та Луганській області був наданий "особливий статус".

Все це ми вже проходили, тому це біг по колу і чергова маніпуляція Росії. Однак нам потрібно протистояти таким речам, тому що вони сіють паніку і роз'єднують думки наших західних партнерів. А це вкрай шкодить нам,

– наголосив Валерій Клочок.

Зазначимо, що Шольц в інтерв'ю наголосив, що Німеччина докладатиме зусиль для подальшої підтримки України. Водночас, за його словами, настав момент для того, щоб обговорити, як швидше завершити війну в Україні.