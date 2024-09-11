Зеленський прокоментував "мирний план" Шольца

Володимир Зеленський прокоментував поширену в ЗМІ інформацію про "мирний план" канцлера Німеччини. План буцімто передбачає, що Росія збереже за собою раніше захоплені українські території.

Володимир Зеленський на четвертому саміті "Кримської платформи" 11 вересня заявив, що не може бути жодних планів без України щодо нас. Вперше про "мирний план" Шольца написало 9 вересня видання La Repubblica, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про "мирний план" Олафа Шольца

Щодо "мирного плану" Шольца мені нічого не відомо. Не може бути ніяких планів без України про нас, і я не впевнений, що такий план існує,

– заявив Зеленський.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що включно українська формула миру, норми міжнародного права, територіальна цілісність та суверенітет України – єдиний шлях до справедливості.

Окрім того, інформацію про "мирний план" коментували в МЗС України. Там запросили країни долучатись до процесів формули миру та самітів миру.