Конкретного документа поки не існує: Єрмак про "мирний план Трампа"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що поки не існує конкретного "мирного плану Трампа". А в команді обраного президента США є лише певні ідеї щодо цього.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Суспільному. Він також розповів про можливі кроки Трампа для реалізації його обіцянок "швидко припинити війну".

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Єрмак розкрив деталі діалогу з США

За словами Єрмака, під час останньої поїздки до США українська сторона мала змогу донести своє бачення до представників команди Трампа.

Ніякого плану поки не існує і точно ми його не бачили. Ми знаємо, що є декілька думок, позицій. Вони обговорюються,

– зазначив Єрмак.

Він наголосив, що у США готові слухати й обговорювати українські аргументи.

Люди, з якими я зустрічався, слухали, їм було цікаво, вони ставили дуже глибокі питання. Найважливіше для нас зараз – це дати інформацію, пояснити нашу позицію та навести історичні приклади,

– підкреслив керівник ОП.

Єрмак також зауважив, що для України неприйнятним є "просто припинення вогню". Він підкреслив, що найважливішим є обговорення умов та механізмів, за яких можливе завершення війни.

До слова, "Мирний план" Дональда Трампа може включати відмову України від вступу до НАТО на 20 років в обмін на зброю від США. А також замороження війни на поточній лінії фронту.

Також план може передбачати створення демілітаризованої зони, але не визначає, хто контролюватиме цю зону, і виключає участь американських військ у миротворчих силах.