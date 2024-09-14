Шокував українців: що дивного озвучив Джей Ді Венс у "мирному плані" Трампа

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії нещодавно висловив власне бачення так званого мирного плану Дональда Трампа. І це були доволі контраверсійні пропозиції.

Сам Венс наголосив, що нібито й сам не знає точних деталей мирного плану. Однак його твердження радше були перевіркою американців. Детальніше про наміри Венса та Трампа 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Чому Джей Ді Венс говорить про "мирний план" Трампа

Президент України Володимир Зеленський розповів, що два місяці тому мав "хорошу" телефонну розмову із Дональдом Трампом. Кандидат у президенти США, за словами Зеленського, пообіцяв зробити все, аби зміцнити Україну, адже розуміє "як важко виживати під час війни".

Однак кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс описує кардинально інший план. Нібито Україні можуть запропонувати заморозити лінію фронту, зробити окуповану територію демілітаризованою зоною. Ба більше, Київ має відмовитися від вступу у НАТО.

Все, що говорить Трамп зараз, може відрізнятися від того, що він говоритиме, якщо стане президентом США. Думаю, що, можливо, за Трампа збережеться підтримка України, у нас все-таки підписаний договір про гарантії безпеки та є інші зобов'язання США. Щодо Джей Ді Венса – це, ймовірно, зондаж ґрунту, перевірка, як на це відреагують американці,

– пояснив Станіслав Желіховський.

Вже незабаром відбудуться теледебати між кандидатами у президенти – Джей Ді Венсом (від Республіканської партії) та Тімом Волзом (від Демократичної партії). Тож заяви Венса можуть бути пов'язані саме з цим.

"Я також не виключаю, що це було зроблено з подачі самого Дональда Трампа, щоб перевірити настрої як у самій Америці, так і у всьому світі. Ці пропозиції "мирних планів" я все ж розглядаю в контексті передвиборчих процесів", – зауважив експерт-міжнародник.

Варто додати, що про це також говорив президент України. Тобто що передвиборчі заяви – це просто передвиборчі заяви й інколи вони "не дуже реальні"