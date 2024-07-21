Джонсон оприлюднив "мирний план" для України, який може використати Трамп

Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом. Вони говорили про підтримку України у війні проти Росії. Колишній прем'єр Британії розповів про план кандидата у президенти США від республіканців.

Джонсон у колонці написав, що Дональд Трамп розуміє реальність. Зустріч політиків відбулась 16 липня 2024 року.

Дивіться також Варіантів небагато, а часу ще менше: хто може замінити Байдена в битві з Трампом у США

Що каже Джонсон про план Трампа

Я вірю, що Трамп може покласти край – на правильних умовах для України та Заходу. Я підкреслюю, що я не можу бути впевненим, що саме він робив би, якби був обраний. Але це те, що він міг зробити,

– заявив Джонсон.

Британський політик написав про двоетапний підхід завершення війни в Україні.

Що може передбачати план Трампа

Так, перший крок – зміцнити руку Заходу та зміцнити Україну. Адже Трамп міг би зробити те, що дня нього властиво – зупинити бюрократичну тяганину та зволікання й дати українцям необхідні дозволи. Коли Київ відкине Путіна – запропонувати угоду.

"Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню у 2022 році, а щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО, і абсолютно бажаною для якнайшвидшого приєднання", – заявив Борис Джонсон.

Він пояснив також, що після завершення війни немає жодної причини, чому б українським військам не замінити частину з 70 000 американських військових, які все ще перебувають в Європі. Адже Україна вже має понад мільйон людей зі зброєю, які вже добре звикли працювати з технікою НАТО та є найефективнішою антиросійською силою у світі.

Це дало б змогу Трампу заощадити гроші, повернути американські сили додому та змусити європейців зробити більше для власного захисту: одна з його ключових цілей,

– зауважив Джонсон.

Він також переконаний, що Путін зможе сказати, що "спеціальна військова операція" – тобто вторгнення Росії в Україну – була успішною, і що він "денацифікував" Україну. Для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту.

Також Джонсон переконаний, що:

з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією , а з Путіним – повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО;

, а з Путіним – повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО; є лише один спосіб досягти такого результату – через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою.

Борис Джонсон переконаний, що це означає підтримку українців до кінця. За його словами, якби Трамп був у Білому домі, то він не думає, що Путін був би настільки безрозсудним і злочинним, щоб напасти на Україну.

Також колишній очільник британського уряду переконаний, що після повернення до влади у Трампа з'явиться величезний шанс – не просто виправити спадщину свого попередника, але й повести світ уперед.

Дональд Трамп усвідомлює ризик: поразка України може мати величезні довгострокові наслідки для Америки та світу,

– зауважив Джонсон.

Проте перемога Києва може прокласти шлях до нових і набагато кращих відносин з Росією. Політик додав, що це була б велика перемога для США та всього світу.

До речі, Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. В Офісі президента заявили, що політики хочуть зустрітись.