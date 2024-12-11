У Кремлі розповіли, чи отримували від Трампа пропозиції щодо завершення війни в Україні

Росія поки не отримала від Трампа "працюючих варіантів" щодо врегулювання "української кризи", які б враховували занепокоєння Москви та поточну ситуацію на фронті.

Таку заяву зробила представниця МЗС Росії Марія Захарова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що заявили у Кремлі

Захарова сказав, мовляв, покласти край конфлікту може реалізація пропозицій Путіна з урахуванням "реалій на землі", водночас жодних ідей з цього приводу з боку новообраного президента США, за її словами, запропоновано поки не було.

Своєю чергою заступник голови ворожого дипломатичного відомства Сергій Рябков заявив, що Москва готова ознайомитися з пропозиціями Дональда Трампа, проте наголосив, що вивчити їх не означатиме обов'язкове погодження з ними.

Водночас щодо цього висловився і Пєсков. Як каже речник російського диктатора, наразі не планують розмови між Владіміром Путіним та Дональдом Трампом, оскільки, мовляв, відповідних ініціатив з боку Вашингтона не було.

Орбан не передавав Путіну послань від Трампа,

– уточнив Пєсков.

Нагадаємо, російський диктатор Владімір Путін та угорський прем'єр Віктор Орбан провели телефонну розмову. Вони обговорювали Україну та економічну співпрацю. Путін у своєму репертуарі звинуватив Київ, який "виключає можливість мирного врегулювання", в ескалації конфлікту.