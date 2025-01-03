Трамп намагаєтся не демонізувати Путіна: Волкер пояснив політику Трампа щодо війни в України

Обраний президент США Дональд Трамп, на думку його колишнього радника з питань України Курта Волкера, хоче створити для України позицію сили. Він, втім, хоче зберегти авторитет Путіна у його режимі, щоб той був більш готовий до переговорів.

Трамп планує завершити війну в Україні з позиції сили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Курта Волкера для LIGAnet.

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Як Трамп планує завершити війну через переговори

Трамп розуміє, що Україні необхідно мати позицію сили, з якою треба рахуватися. Росія має зрозуміти, що не має можливостей продовжувати війну.

З іншого боку Трамп діє дуже оборежно, щоб не "сперсоналізувати" конфлікт, звинувативши у всьому Путіна.

Він хоче залишити відкритою можливість для Путіна фактично піти і не втратити остаточно обличчя в очах свого власного режиму,

– каже Курт Волкер.

На його думку, Трамп намагається не демонізувати Путіна. Разом з тим Волкер вважає, що Трамп буде вживати заходів, які посилять Україну за столом переговорів.

Це може бути як військова допомога, так і нові санкції проти енергетичного сектору Росії. Якщо ж вже Путін відмовиться від переговорів, то тиск буде ще більше посилюватися.

США буде збільшувати видобуток і експорт газу та нафти і спробують знизити світові ціни на енергоносії. Це прямо вплине на бюджетні можливості Путіна.