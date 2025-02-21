Путін хоче угоди, хоча не мусить, адже міг би мати цілу країну, – Трамп
- Трамп заявив, що Путіну не складно захопити всю Україну, але він хоче угоди.
- Трамп вважає, що у Зеленського немає "козирів" у перемовинах з Росією.
Президент США Дональд Трамп продовжує свої словесні напади на Україну. Цьго разу він заявив, що Путіну, виявляється, не складно завоювати всю Україну.
Трамп заявив про це в інтерв'ю журналістові Браяну Кілміді у ефірі радіо-шоу. Про це повідомив 24 Канал.
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Трамп каже, що Путін хоче угоди
Трамп заявив, що Путіну було б не важко захопити всю Україну, але той "хоче угоди".
Путін хоче укласти угоду, але він не зобов'язаний її укладати, тому що якби він захотів, він отримав би всю країну,
– заявив Трамп.
Він зазначив, що у Зеленського немає "козирів" у перемовинах з Росією.
"Я не намагаюся зробити Путіна приємнішим чи кращим. Я просто кажу вам той факт, що війни не повинно було бути", – додав президент США.
До того у тому ж інтерв`ю Трамп заявив, що присутність Зеленського на переговорах зовсім не обов'язкова.