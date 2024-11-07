У Трампа є одна слабка сторона, яка може нашкодити Україні, – Піонтковський

Дональд Трамп здобув впевнену перемогу на виборах у США. Крім того, його партія матиме більшість у Сенаті та Палаті представників. Це може серйозно вплинути на масштаби військової допомоги для України, проте поки невідомо, чи на користь нашій державі.

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп має одну слабку сторону. На жаль, це може зашкодити Україні у протистоянні з Росією.

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Що загрожує Україні

Андрій Піонтковський підкреслив, що недоліком Трампа щодо підтримки України може стати його особливе ставлення до Владіміра Путіна. Він вважає, що раніше каналом зв'язку між новообраним президентом США та кремлівським диктатором щодо припинення російсько-української війни були Такер Карлсон та Віктор Орбан.

У Трампа є схильність до компромісу з Путіним. У його голові зараз існує план перемовин про який говорив Джей Ді Венс, але на це мають впливати республіканці в середині Конгресу США та Європа,

– сказав публіцист.

Він вважає, якщо Майк Помпео займатиме важливу посаду в адміністрації Трампа, то Україна зможе очікувати на позитивний сценарій щодо військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Важливо! Джей Ді Венс раніше згадував, що план Трампа може передбачати демілітаризовану зону на лінії розмежування, де частина українських територій залишиться під окупацією, а Україна збереже суверенітет, але відмовиться від вступу в НАТО.

Піонтковський додав, що, попри ставлення Трампа до Путіна, якщо кремлівський диктатор безкомпромісно продовжуватиме свою агресію та не зважатиме на позицію США, новообраний президент почне діяти рішуче щодо російської агресії. Ймовірно, через те, що дії Москви руйнуватимуть образ Трампа, як лідера Сполучених Штатів Америки.