Мирний план Трампа: Зеленський розповів, що на нього відповіла Україна
- Українська сторона відповіла на мирний план Трампа власними пропозиціями щодо миротворчого контингенту та захисту за 5-тою статтею договору НАТО.
- Президент Зеленський зазначив, що членство України в НАТО залежить від позиції союзників, які наразі проти вступу України до Альянсу, тому країна потребує інших гарантій безпеки.
23 квітня на зустрічі у Лондоні українська сторона відповіла на мирний план Трампа власними пропозиціями. Зокрема, щодо миротворчого контингенту і формату захисту за 5-тою статтею договору НАТО. Наразі Київ очікує на реакцію Вашингтона.
Президент Зеленський 25 квітня для журналістів зазначив, що членство України в Альянсі залежить не від Росії, а від позиції союзників. Вони наразі проти вступу нашої країни до НАТО, тому вона потребує інші гарантії безпеки, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Дивіться також Україна і ЄС відповіли на мирний план Трампа: деталі від Reuters
Що сказав Зеленський
За словами глави держава, Україна дала відповідь на американські пропозиції. Вона запропонувала власне бачення щодо контингету і п'ятої поправки.
"Не самої п'ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка", – пояснив президент.
За словами Зеленського, відповідні пропозиції представлені американцям, Україна чекає на реакцію.
Як розкрило видання Reuters, в українсько-європейському документі мирної угоди йдеться про те, що:
- Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, подібна до статті 5).
- Жодних обмежень для Збройних сил України.
- Державами-гарантами буде спеціальна група європейських країн та бажаючих неєвропейських країн. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України.