Мирний план Трампа: Зеленський розповів, що на нього відповіла Україна

23 квітня на зустрічі у Лондоні українська сторона відповіла на мирний план Трампа власними пропозиціями. Зокрема, щодо миротворчого контингенту і формату захисту за 5-тою статтею договору НАТО. Наразі Київ очікує на реакцію Вашингтона.

Президент Зеленський 25 квітня для журналістів зазначив, що членство України в Альянсі залежить не від Росії, а від позиції союзників. Вони наразі проти вступу нашої країни до НАТО, тому вона потребує інші гарантії безпеки, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що сказав Зеленський

За словами глави держава, Україна дала відповідь на американські пропозиції. Вона запропонувала власне бачення щодо контингету і п'ятої поправки.

"Не самої п'ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка", – пояснив президент.

За словами Зеленського, відповідні пропозиції представлені американцям, Україна чекає на реакцію.

Як розкрило видання Reuters, в українсько-європейському документі мирної угоди йдеться про те, що: