Ще влітку Китай і Бразилія спільно розробили так званий "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Президент Зеленський вважає, що у такий спосіб обидві країни займають сторону Росії.

Китайсько-бразильський план щодо врегулювання ситуації в Україноі містить 6 пунктів. Фактично він пропонує "замороження конфлікту". Володимир Зеленський в інтерв’ю Metrópoles назвав його "деструктивним".

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Реакція Зеленського на "мирні" зусилля країн

Глава держави зазначив, що китайсько-бразильська пропозиція – це просто політична заява. Він пропонував і президенту Бразилії, і китайській стороні сідати разом і розмовляти про шляхи завершення війни.

Зеленський наголосив, що Китай і Бразилія не вороги України, а Україна не ворог їм обом. Тому його дивує, що Пекін і Бразиліа раптом вирішили, що повинні прийняти сторону Росії, або бути десь посередині.

Ми не воюємо посередині. Ми не воюємо на кордоні. Ми воюємо на нашій землі. Ви повинні зупинити росіян. Показати, що ви сильні країни,

– заявив президент.

Зеленський не приховував обурення, що Китай і Бразилія дозволили собі висувати якісь "мирні плани", не спитавши Київ.

Ми ж не дурні. Навіщо цей театр? Ви проговорили із Росією якусь ініціативу. Висунули ініціативу і кажете: "Давайте її" ( приймайте – 24 Канал). Це точно не про справедливість, не про цінності, це точно без поваги до України, без поваги до територіальної цілісності про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія,

– підсумував політик.

До слова, під час візиту в Італію президент Зеленський закликав союзників не допустити повторення "Мінська", тобто замороженого конфлікту.