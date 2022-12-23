Бункер в істериці: у Путіна відреагували на статтю WSJ про "мирний план Зеленського"

Володимир Зеленський під час історичного візиту до США у грудні 2022 року представив дипломатам формулу миру. У Кремлі вже відреагували. Для цього з бункера випустили Дмітрія Пєскова.

Речник Путіна, вочевидь, забув прийняти таблетки перед виступом. Бо заявив, що він й гадки не має, про який план мовиться. Заяви поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

Зауважте Путін відповів на виступ Зеленського у Конгресі шаблонними заявами й брехнею, – ISW

Далі Пєсков встановив рекорд з перевзування у повітрі й наголосив, що у Москві чули заяви Зеленського.

Окрім того, речник Путіна похвалився, що "у демілітаризації України є суттєві просування". Тим часом єдині просування, які Росія має насправді, – збільшення чорних пакетів. Станом на 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 100 950 окупантів.

Що відомо про мирну формулу Зеленського

У WSJ повідомили, що країнський лідер у Вашингтоні представив дипломатам формулу миру для України. Відомо, що вона складається з 10 пунктів. Деталі світ почує вже у лютому 2023 року.

У США вже відреагували на пропозиції українського лідера.

Можу просто сказати вам, що ми розглядаємо те, що запропонував Зеленський. Я щойно був на відеозв'язку з нашими партнерами по "Групі семи". І це одна з речей, про які ми говорили,

– розповів держсекретар Ентоні Блінкен.

Пропозиції Зеленського він назвав "гарним початком".