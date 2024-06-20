Київ готовий взяти участь у мирному саміті Китаю: посол України назвала принципову умову

Саміт миру в Швейцарії минув без Росії і без Китаю. КНР вимагала, щоб сторони були представлені "рівноправно". Пані посол України в Сінгапурі розповіла, на яких умовах Україна може погодитися.

Китай просував свій мирний план перед Самітом миру і міг би провести власну конференцію.

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За якої умови Україна може погодитися на саміт у Китаї

Україна розгляне можливість участі в мирному саміті під керівництвом Пекіна за участю обох воюючих сторін, якщо переговори ґрунтуватимуться на правилах і принципах, закріплених у Статуті ООН, і на міжнародному праві,

– цитують Зеленко журналісти.

Цікаво, що на запитання щодо поширення Китаєм російських наративів у Південно-Східній Азії, що могло стримати деякі країни від участі в саміті, Зеленко відповіла так: Україна "не розглядає і ніколи не розглядала Китай як свого супротивника". І хотіла би бачити Пекін другом.

Загалом Катерина Зеленко вважає, що Саміт миру пройшов успішно, хоч і не всі країни були представлені. Вона назвала захід важливою віхою в досягненні миру.

"Всі континенти були представлені ста делегаціями. Це чітка кількість держав, які посилають чіткий сигнал Москві, що світ не терпить порушення Росією міжнародного права, Статуту ООН і принципів порядку, заснованого на правилах", – сказала пані посол України в Сінгапурі.

Політологи вважають, що Китай опинився в складній позиції. Не всі країни хочуть займати однозначну позицію, а проведення саміту в КНР може загострити протистояння зі США.