Починаємо дипломатичний наступ, – Арестович про "мирний саміт" Зеленського

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести глобальний форму миру. Саміт допоможе світу вийти з російсько-української війни та забезпечить глобальну безпеку.

Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, світ зараз стоїть перед відкритим ящиком Пандори великих збройних протистоянь.

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Мирний форум – дуже складна історія

"26 грудня Юваль Ной Харарі опублікував відповідну статтю, і заявив, що світ став би більш безпечним, якщо всі б проявили зусилля," – розповів Арестович.

На думку радника ОП, світовий мирний форум – це дуже складна проактивна історія. Щоб мир існував, за нього потрібно безперервно боротися.

Не можна раз і назавжди встановити мир і розслабитися, бо світ провалиться в десятиліття великих війн, які нікому не потрібні,

– впевнений Арестович.

Арестович про мирний саміт: дивитися відео

Саміт погодили з Байденом

За словами радника ОП, президент України наввипередження йде з пропозицією "Давайте установимо правила миру в усьому світі". Глобальний саміт допоможе встановити мир у всьому світі, дати його народам.

За основу взято ті 10 пунктів, які Зеленський представив Великій двадцятці. В основі його мирної пропозиції буде ще дещо. Є дипломатичні правила, що це у відкриту відразу не приймається, спочатку обговорюється, потім виносять на повістку,

– пояснив Олексій Арестович.

Радник ОП повідомив, що Володимир Зеленський обговорив проведення саміту з Джо Байденом і президент США підтримав цю ідею. За його словами у світі є дефіцит на пропозиції післявоєнного влаштування та нових контурів безпеки.

"Велика сімка" підтримує ідею форуму

"Путінська агресія зруйнувала стару систему безпеки, то не гріх створити нову. Тож Україна виступає суперсуб’єктом і пропонує таку ініціативу. Це особиста ініціатива президента, підтримана і опрацьована МЗС разом з іноземними партнерами", – пояснив Арестович.

За інформацією радника ОП, МЗС України розпочало повістку, яка пояснює ідею саміту та проводить підготовку міжнародної громадської думки до нього. Багато країн, в тому числя "Велика сімка", вже підтримують рішення проведення форуму.

Я чув обмовки, що "Сімка" розглядала це на своєму засіданні. І я думаю, що ми зможемо забезпечити проведення цього саміта разом з партнерами,

– розповів Арестович.

Україна розпочинає дипломатичний наступ

На думку Олексія Арестовича, Україна на чолі з президентом розпочинає дипломатичний наступ у справі встановлення нової системи міжнародної безпеки.

"Це яскрава і змістовна історія, бо більше ніхто цього не пропонує. Ані США, ані Китай на сьогодні не пропонують такої системи. Ніхто не знає, чим замінити систему, яку зруйнував Путін. Україна суперсуб’єкт в цьому питанні", – підсумував Олексій Арестович.

Що відомо про мирний саміт