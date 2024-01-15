Теракт у сільраді на Закарпатті: у лікарні помер ще один поранений депутат

Наприкінці 2023 року на Закарпатті у приміщенні сільради депутат від "Слуги народу" підірвав три гранати. Внаслідок чого дві людини загинули, а ще два десятки постраждали.

Наступного дня після інциденту у лікарні від отриманих травм помер 55-річний депутат Віктор Пряділь. Тепер стало відомо про другу жертву теракту.

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Кількість загиблих зросла

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, сьогодні 15 січня, в обласній лікарні на Закарпатті помер депутат Керецьківської сільради Мирослав Нитка. Йому було 46 років.

Так, на совісті підривника вже дві смерті.

Підрив гранат у сільраді

Нагадаємо, що 15 грудня у будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району місцевий депутат підірвав три гранати під час сесійного засідання.

У мережу потрапило відео, на якому посадовець спокійно кидає між рядами гранати, лунає вибух, і кричать налякані та поранені люди.

Загалом 26 людей були госпіталізовані, майже десять з них перебували у важкому стані. Зокрема, реанімували й самого винуватця трагедії.

Пізніше з'ясувалося, що злочин вчинив 54-річний депутат від "Слуг народу" Сергій Батрин.

Наступного дня йому повідомили про підозру в організації терористичного акту. Депутату також обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою на 2 місяці без права внесення застави. Наразі через стан здоров'я він перебуває у лікарні під охороною.

Під час розслідування виявилося, що ймовірною причиною злочинних дій Батрина став його конфлікт із головою сільради через бюджетні питання.

У Нацполіції розповіли, що Батрин залишив записку, в якій зізнається у своїх планах. Він написав щось на кшталт вірша, в якому згадує ім'я голови Керецької сільради, і обіцяє позбавити громаду від нього та інших депутатів.