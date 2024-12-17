Німеччина може відіграти важливу роль у досягненні миру в Україні, – Пісторіус

Посилення спекуляцій щодо можливої участі Європи в українському перемир'ї пов'язують з очікуваннями повернення Дональда Трампа до Білого дому. Саме він покладає на Європу основну відповідальність за безпеку на континенті.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтримав інших європейських політиків щодо обережного підходу до мирного врегулювання в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Якою Пісторіус бачить роль Німеччини

Пісторіус вважає, що говорити про присутність іноземних військ в Україні зарано, адже поки немає ні переговорів, ні припинення вогню.

Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль,

– сказав він.

Пісторіус зауважив, що зараз що не може сказати, в чому може полягати ця роль. Це залежатиме від умов припинення вогню та потенційного мандату миротворчих сил.

Міністр наголосив на важливості того, щоб такий мандат був прийнятний як для України, так і для Росії.

З моєї заяви ви можете сказати, що зараз є набагато більше запитань, ніж відповідей. І саме тому я не можу дати вам вичерпної відповіді,

– додав він.

Раніше Пісторіус заявив, що він не виключає сценарію, за якого Німеччина братиме участь у миротворчих місіях. Про те, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні, заявляла і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.