"Путін для Трампа ніхто": Зеленський заявив, що США мають стати частиною миротворчої місії

Володимир Зеленський заявив, що будь-яка дієва миротворча місія, розгорнута в Україні, повинна включати війська Сполучених Штатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави для Bloomberg. За словами Зеленського, перш ніж вступати в прямі переговори з Путіним, він хоче отримати гарантії безпеки від Трампа.

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Зеленський висловився про миротворчі сили в Україні

Президент України заявив, що європейські союзники не мають достатньо військового потенціалу, щоб стати реальним стримувальним фактором російської агресії.

Цього не може бути без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це можливо, це не так. Ніхто не буде ризикувати без Сполучених Штатів,

– пояснив Зеленський.

Глава держави наголосив, що без довгострокових зобов'язань з боку своїх західних союзників Путін використає припинення вогню як можливість переозброїтися та розпочати новий наступ.

Припинення війни має стати перемогою Трампа, а не Путіна. Путін для нього ніхто,

– сказав Володимир Зеленський.

До слова, раніше Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні, пригрозивши інакше ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Президент США пригрозив Путіну, що "далі буде тільки гірше".