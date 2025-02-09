Британський генерал відповів, скільки військових реально Європа може відправити в Україну

У Європі триває дискусія щодо можливості відправки миротворчого контингенту в Україну. Президент України Володимир Зеленський заявив, що для припинення вогню потрібно щонайменше 200 тисяч європейських солдатів. У газеті Times назвали цифру 600 тисяч. Однак, найімовірніше, ЄС може запропонувати 60 – 100 тисяч військових.

Таку думку 24 Каналу озвучив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем. За його словами, є ще багато речей, які потрібно обговорити.

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"Проблема у тому, що коли у військовому сенсі мовиться про 200 або 600 тисяч, ЄС, найімовірніше, надасть 60 або 100 тисяч військових як те, що вони можуть запропонувати. Є багато речей, які потрібно обговорити. Зараз триває багато спекуляцій. Через Дональда Трамп зараз серед європейських країн ми бачимо дискусії про можливість спробувати визначити, хто буде коаліцією країн, готових відправити війська в Україну", – сказав він.

Потрібна потужна присутність НАТО

Філіп Інґрем зазначив, що насамперед має бути припинення вогню. Його умови мають відповідати тому, чого хоче Україна. Це має бути щось, що Владімір Путін підпише. Можливо, російський диктатор використає це як паузу, щоб спробувати зміцнити свої збройні сили.

Саме тому потрібна потужна присутність НАТО або Європи. Однак не думаю, що Путін погодився б з існуванням Альянсу або добровільної коаліції, якби вона складалася переважно з країн НАТО, які були б присутні на території України. Це стало б бар'єром для будь-якої форми мирної угоди,

– припустив він.

Крім того, у Великій Британії триває політична дискусія щодо "перевірки води на температуру". Це потрібно для того, аби зрозуміти, куди йде обговорення, що допомагає політикам вирішувати це у приватному порядку.

"Також бачимо спроби натякнути Дональду Трампу, що Європа готова стати більш проактивною в будь-якому рішенні, яке буде пов'язане з Україною. Однак думаю, що саме зараз ми далекі від цього", – вважає британський генерал.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що розмови про розміщення миротворчих сил в Україні недоречні. За його словами, ще зарано про це говорити. Свою позицію політик пояснив питанням повернення окупованих територій. Також канцлер наголосив, що у цій ситуації спочатку має бути припинення конфлікту та справжні переговори, але ні в якому разі не продиктований мир.