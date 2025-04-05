Зеленський заявив, що вже є перші деталі щодо розміщення іноземного контингенту в Україні

У Києві 4 квітня відбулася зустріч щодо розміщення військ партнерів в Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі є відчутний прогрес.

А також додав, що вже відомі перші деталі щодо того, як може бути розміщений іноземний безпековий контингент на території України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про розміщення миротворчого контингенту в Україні

На зустрічі в Києві були присутні начальники штабів збройних сил Франції та Великої Британії генерал Тьєррі Буркхардт та адмірал Ентоні Радакін, Володимир Зеленський і військове керівництво України.

Київ. Зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським разом з моїм колегою Ентоні Радакіним,

– написав французький генерал.

Він додав, що метою цієї зустрічі було збереження рішучої підтримки ЗСУ, що дозволяє їм продовжувати боротьбу, визначення довгострокової стратегії відновлення та трансформації моделі армії.

А також обговорення варіантів гарантій безпеки, розроблених Францією та Британією у межах міжнародної коаліції для підтримки України після впровадження режиму припинення вогню.

Буркхардт запевнив, що Європа прагне гарантувати стійкий та тривалий мир в Україні, який є необхідною умовою безпеки європейського контингенту.