Китай прокоментував чутки про пропозицію США відправити миротворців в Україну
- Китайський уряд не коментує чутки про можливе відправлення китайських миротворців в Україну після закінчення війни.
- Спікер МЗС КНР заявив, що Китай не коментує гіпотетичні питання, та зазначив, що позиція Китаю щодо війни проти України "завжди була справедливою".
Китайський уряд відмовився коментувати чутки щодо можливого відправлення китайських миротворців в Україну після закінчення війни. Спікер Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякун зазначив, що не коментує гіпотетичні питання.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Global Times.
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Чи може Китай відправити миротворців в Україну
Під час брифінгу спікера запитали про чутки, згідно з якими США нібито пропонують Китаю відправити своїх солдатів до складу миротворчих сил в Україні після завершення війни. Також у Го Цзякуна поцікавились, чи розглядає Китай можливість направити своїх миротворців в Україну.
Ми не коментуємо гіпотетичні питання,
– відповів Го Цзякун.
Крім того, речник МЗС зазначив, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України "завжди була справедливою".
Нагадаємо, що у Китаї підтримали зусилля для досягнення миру, але зробили зауваження щодо формату переговорів між Росією та США у Саудівській Аравії. В КНР очікують, що до переговорного процесу будуть залучені всі зацікавлені сторони.