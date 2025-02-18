Китай прокоментував чутки про пропозицію США відправити миротворців в Україну

Китайський уряд відмовився коментувати чутки щодо можливого відправлення китайських миротворців в Україну після закінчення війни. Спікер Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякун зазначив, що не коментує гіпотетичні питання.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Global Times.

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Чи може Китай відправити миротворців в Україну

Під час брифінгу спікера запитали про чутки, згідно з якими США нібито пропонують Китаю відправити своїх солдатів до складу миротворчих сил в Україні після завершення війни. Також у Го Цзякуна поцікавились, чи розглядає Китай можливість направити своїх миротворців в Україну.

Ми не коментуємо гіпотетичні питання,

– відповів Го Цзякун.

Крім того, речник МЗС зазначив, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України "завжди була справедливою".

Нагадаємо, що у Китаї підтримали зусилля для досягнення миру, але зробили зауваження щодо формату переговорів між Росією та США у Саудівській Аравії. В КНР очікують, що до переговорного процесу будуть залучені всі зацікавлені сторони.