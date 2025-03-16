Миротворчі війська союзників можуть розміститися у Києві, Одесі та Львові, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзні країни розглядають можливість розміщення миротворчих військ у Києві, Одесі та Львові. За його словами, ініціатива Парижа та Лондона вже зацікавила держави не лише в Європі, а й за її межами.

Про це президент Франції розповів в інтерв’ю французькому виданню Le Parisien, передає 24 Канал. Він підкреслив, що такий сценарій є частиною ширшої стратегії підтримки України в її протистоянні з Росією.

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Україна може прийняти миротворчі війська союзників

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що франко-британський план щодо миротворчих військ в Україні зацікавив не лише європейські держави, а й країни за межами континенту. За його словами, потенційно союзники можуть розмістити свої контингенти в Києві, Одесі та Львові.

Мета полягає не в тому, щоб зібрати велику кількість військових, оскільки сьогодні найбільша європейська армія – українська, з одним мільйоном військових. Йдеться про розміщення кількох тисяч військових у ключових точках для реалізації програм підготовки та демонстрації довгострокової підтримки. У військових сценаріях розглядаються такі центри, як Київ, Одеса та Львів,

– зазначив Макрон.

Підготовка та стратегічна роль союзних військ

Макрон наголосив, що мова не йде про створення великого військового контингенту чи пряму участь у бойових діях, а радше про розміщення обмеженої кількості військових для координації навчальних програм та підтримки ЗСУ.

За словами французького лідера, ініціатива Парижа і Лондона знайшла підтримку в низці країн, які розглядають можливість долучитися до цієї миротворчої місії.

Президент Франції також дав чіткий сигнал Кремлю, заявивши, що Москва не має права диктувати умови союзникам України щодо присутності миротворчих сил.

Україна є суверенною державою, і якщо вона запрошує союзні війська на свою територію, це не справа Росії вирішувати, погоджуватися чи ні,

– наголосив Макрон.

Ця заява прозвучала на тлі нещодавніх погроз з боку Кремля, який традиційно негативно сприймає будь-які кроки щодо посилення міжнародної військової підтримки України.