"Миротворці" ОДКБ продовжують прибувати в Казахстан: відео висадки військових
Джерело:ORDA Kazakhstan
"Миротворці" ОДКБ станом на 8 січня продовжують прибувати в Казахстан. Відповідні кадри публікують у мережі.
"Миротворців" ОДКБ запросив президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Це сталося, коли чимало військових Казахстану відмовилися стріляти у свій народ.
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До Організації Договору колективної безпеки належать Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан.
"Миротворці" ОДКБ продовжують прибувати в Казахстан: дивіться відео ORDA Kazakhstan
Перші російські війська прибули на територію Казахстану ще 6 січня. Вже 7 січня в аеропорту Алмати приземлилися 9 літаків із російськими десантниками. Так званим "миротворцям" дозволили застосовувати зброю.
Також 7 січня до Казахстану прибули військові з Вірменії. Влада країни повідомила, що до Казахстану вирушила сотня "миротворців".
Також схвалили введення своїх військових парламенти Таджикистану та Киргизстану. В ОДКБ повідомили, що загалом до Казахстану на прохання Токаєва відправили близько 2 500 "миротворців".
Реакція США
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не розуміє, для чого на територію країни ввели війська ОДКБ.
- Політик наголосив: "один урок з історії минулого: коли у твоєму домі опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти".
Введення військ в Казахстан: дивіться відео